وكان نادي الزمالك قد قرر إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان بخصوص بيع مصطفى محمد، بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي الأخيرة التي اتهم فيها بعض المسئولين بنادي الزمالك بطلب الحصول على بعض العمولات.
وقال برنار كاييزو في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" تعليقي الوحيد بأن النادي لا يقبل دفع مبلغ مصطفى محمد نقدًا، أؤكد أن لا يوجد ناد يفعل ذلك في الدوري الفرنسي وفي الدوريات المحترفة جميعها."
وأضاف:" عن بيان الزمالك، فرئيس النادي رونالد روميير سيعلق ويكشف الحقائق، نحترم نادي الزمالك مثله مثل باقي الأندية."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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