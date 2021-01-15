بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين

اختتم الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى استعداداته المكثفة لمواجهة ضيفه، الإعلاميين، في المباراة التى ستجمع بينهما على بملعب استاد بنى سويف الرياضى، غدا، ضمن الجولة التاسعة بدورى القسم الثاني في المجموعة الأولى .

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وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف والجهاز المعاون على الاجتماع مع اللاعبين قبل بدء المران وذلك للتأكيد على أهمية حصد الثلاث نقاط والاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية.

فيما خاض رباعى حراس المرمى شريف مدحت ومحمود جمال ومصطفى حطيبة ومحمود عبد النبي تدريبات منفردة تحت قيادة نبيل شعبان مدرب حراس المرمى.

واطمأن الجهاز الفنى لبنى سويف على حالة جميع اللاعبين وعدم وجود غيابات باستثناء الثنائى حسن عبده واسلام شرقية اللذان خضعا لعملية جراحية مطلع الأسبوع الحالى نتيجة إصابتهم بقطع بالرباط الصليبي بجانب عبد الله عبد العظيم الذى يعانى من كدمة بالظهر.

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة.