تأجيل انتخاب رئيس جديد لنادي برشلونة

تأجيل انتخاب رئيس جديد لنادي برشلونةأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة، تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في إقليم كتالونيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النادي في بيان رسمي، القول: إنه سيطلب من حكومة إقليم كتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد.

وذكرت الوكالة أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ24 من يناير الجاري لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الإسبانية لمكافحة الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 53 ألف شخص في إسبانيا مع أكثر من مليوني حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت إلى أن تأجيل الانتخابات سيؤدي لعدم وجود كيان إداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حل لفترة أطول.

وأوضحت أن عقد ميسي سينتهي في أواخر يونيو المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

وكان النادي قد أعلن الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

ويسعى المرشحون الثلاثة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو الذي أنهى فترته المضطربة كرئيس في أكتوبر بعد ضغوط متزايدة من الجماهير وخلافه العلني مع ميسي.