غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

كشف مصدر مسئول بفريق نادي بيراميدز عن حقيقة خلافات بين احمد فتحي وادارة الفريق والمطالبه برحيل اللاعب .

وقال المصدر ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد حول رحيل احمد فتحي عن بيراميدز عار تماما من الصحة.

وشدد المصدر ، علي ان احمد فتحي بالفعل كان غاضبا وحزينا لعدم ظهوره بالشكل المطلوب منذ انضمامه لفريق بيراميدز .

وتابع ، ان احمد فتحي سعيد مع فريق بيراميدز وخاصة الادارة التي تتعامل مع اللاعب بإحترافية منذ قدومه للفريق .