غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

وقال المصدر ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد حول رحيل احمد فتحي عن بيراميدز عار تماما من الصحة.
وشدد المصدر ، علي ان احمد فتحي بالفعل كان غاضبا وحزينا لعدم ظهوره بالشكل المطلوب منذ انضمامه لفريق بيراميدز .
وتابع ، ان احمد فتحي سعيد مع فريق بيراميدز وخاصة الادارة التي تتعامل مع اللاعب بإحترافية منذ قدومه للفريق .
ونشرت صفحة بيراميدز الرسمية عبر الفيس بوك " أنا اسمي بيرعب أي دولة، أخصامي مني مرعوبين! "
افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.
افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.
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