ظهر البلجيكي بمستوى متدني عدة مرات آخرها مباراة الفريق ضد نادي اتليتيك بيلباو مساء أمس الخميس التي خسر فيها الملكي بهدفين مقابل هدف مما تسبب في خروج مدريد من بطولة كأس السوبر الإسباني.
ولم يحرز هازارد سوى هدفين فقط بقميص مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، كما لم يقدم سوى القليل في دوره الهجومي أو صنع الأهداف.
بحسب تصريح زيدان لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال نحتاج إلى الصبر ومحاولات لإعادة الثقة من جديد لهازارد، فهو لاعب رائع ومجتهد، لكنه لم يكن على مستوى طموح النادي.
واختار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اللاعب إيدين هازارد يوم الخميس الماضي كأيقونة كرة قدم بلجيكية إحتفالا بالذكرى 125 لتأسيس الإتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيدان: ثقتنا في هازارد أصبحت متدنية.. واللاعب يحتاج للصبر حتى يعود إلى مستواه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.