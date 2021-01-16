زيدان: ثقتنا في هازارد أصبحت متدنية.. واللاعب يحتاج للصبر حتى يعود إلى مستواه

اعترف زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، إن ثقته في إيدين هازارد لم تكن في محلها، وأن اللاعب لم يقدم ما كان النادي يرجوه منه.

ظهر البلجيكي بمستوى متدني عدة مرات آخرها مباراة الفريق ضد نادي اتليتيك بيلباو مساء أمس الخميس التي خسر فيها الملكي بهدفين مقابل هدف مما تسبب في خروج مدريد من بطولة كأس السوبر الإسباني.



ولم يحرز هازارد سوى هدفين فقط بقميص مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، كما لم يقدم سوى القليل في دوره الهجومي أو صنع الأهداف.

بحسب تصريح زيدان لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال نحتاج إلى الصبر ومحاولات لإعادة الثقة من جديد لهازارد، فهو لاعب رائع ومجتهد، لكنه لم يكن على مستوى طموح النادي.

واختار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اللاعب إيدين هازارد يوم الخميس الماضي كأيقونة كرة قدم بلجيكية إحتفالا بالذكرى 125 لتأسيس الإتحاد.