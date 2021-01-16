الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

وفي نفس السياق ، حرص نادي الزمالك علي اصدار بيان رسمي بشأن أزمة احتراف مصطفي محمد لاعب الفريق الأبيض.
تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن اشخاصا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.
أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.
ثالثا: وفي هذا الإطار، يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.
رابعا: يقوم نادي الزمالك حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسيعلن النادي فورا وبكل وضوح كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.
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