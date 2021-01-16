نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

، مهاجم نادي الزمالك ، أرسل رسالة إلي أعضاء اللجنة التي تدير نادي الزمالك ؛ بعد تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي. قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مصطفى محمدمهاجم نادي الزمالكأرسل رسالة إلي أعضاء اللجنة التي تدير نادي الزمالكبعد تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن رسالة مصطفى محمد قال فيها: "الي رئيس نادي الزمالك وادارة النادي الشريفه، انا في ظهر نادي الزمالك ضد اي تصريحات تقلل من شأن النادي او مجلس ادارته المحترم، وانا اول واحد ارفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الادارة او اي شخص في نادي الزمالك العظيم، وانا ارفض التعاقد مع نادي سانت ايتيان في ظل وجود الاداره الحاليه؛ حتي لو هاخد ملايين الدولارات بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبه لمجلس ادارة نادينا و الزمالك فوق الجميع".

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