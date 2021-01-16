أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

يستعرض دوت الخليج أخبار الرياضة الخاصة بالكرة السعودية والتي جاءت على مدار اليوم الجمعة ، وذلك من خلال السطور التالية :.

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على قمة فريقي الهلال وأهلي جدة، في قمة الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي". السوري عمر السومة أهدر فرصة تسجيل هدف اللقاء الأول لـ أهلي جدة في الدقيقة التاسعة بإضاعته ضربة جزاء، تصدى لها عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال ببراعة. الفريقان استمرا في محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم، بأفضلية طفيفة للاعبي أهلي جدة، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي ضمك والوحدة، في الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " الدوري السعودي". الفريقان حاولا هز شباك بعضهما البعض طيلة أحداث المباراة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، ليتقاسما نقاط المباراة.

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