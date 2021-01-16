الدوري الألماني.. يونيون برلين يقتنص ثلاث نقاط على حساب ليفركوزن

فاز فريق يونيون برلين بهدف دون رد على بايرن ليفركوزن في منافسات الدوري الألماني. سجل الهدف اللاعب سيدريك تبوشيرت في الدقيقة 89 ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة متخلفا عن ليفركوزن بنقطة وحيدة ضمن منافسات الجولة 16. شهدت المباراة أداء حذرا من الفريقين لم تنتج عنها خطورة كبيرة، واستحواذ متبادل للفريقين. وحصل اللاعبون نديم اميري وجوناثان تاه على بطاقات صفراء من صفوف ليفركوزن، كما حصل مارفين فريدريتش على نفس البطاقة من فريق برلين.

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