نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود تنس طاولة بنى سويف للتصفيات المؤهلة للدورى الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق تنس الطاولة بنادى بنى سويف الرياضى فى التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للدورى الممتاز وذلك بعد أن نجح الفريق فى تصدر بطولة المجمعة الثانية والتى أقيمت بنادى بنى سويف اليوم .

وحقق الفريق السويفى فوزا على اسيوط بنتيجة 1/3 وفوزا على سوهاج بنتيجة 0/3 .

وكان الفريق قد تصدر أيضا نتائج المجمعة الأولى التى أقيمت بملعب اسيوط وذلك بعد أن حقق فوزا على سوهاج وأسيوط بنتيجة 1/3 .

وبهذه النتيجة تصدر بنى سويف ترتيب المجمعتين فيما حصد اسيوط المركز الثانى وسوهاج بالمركز الثالث .

ويقود الفريق جهاز فنى من طه محمد عبد اللطيف مديرا فنيا وفتحى عبد العال مدربا مساعدا .

ويضم الفريق كلا من اللاعبين ( علي عبدالعظيم محمد واحمد صديق علي ومحمد سيد عبدالحميد وطه محمد عبداللطيف ومحمود صلاح ومحمود فراج سعد وايهاب محمد الشافعي و محمد وحسين محمد حسين واسامه عطيه جابر )