نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحدد بديل أسامة جلال بعد أنباء إقترابه من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الناصر زيدان مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي إستقرار إدارة الفريق على بديل أسامة جلال مدافع الفريق الذي إقترب من الإنضمام لنادي الزمالك.

وفي تصريحات إذاعية أكد عبد الناصر محمد أن حلمي طولان وافق على رحيل اللاعب لنادي الزمالك في إنتظار الحسم خلال الأيام القادمة بعد الإتفاق على المقابل الماضي.

وفيما يخص التعاقد مع بديل اللاعب أكد أن طولان إستقر على النواقص لكن الأسماء يتم الإحتفاظ بها لحين إتمام التعاقد الرسمي مع تلك الصفقات.