الرياضة

نجم تشيلسي مطلوب في ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول أحد نجوم دفاع تشيلسي الإنجليزي دائرة اهتمامات ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن ميلان يخطط للتعاقد مع فيكايو توموري نجم دفاع تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجو بند أحقية الشراء في عقده.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي يرحب برحيل فيكايو توموري لكنه يطلب أن يكون خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن مسئولي ميلان يرون أن بند شراء توموري مرتفعًا ويخطط للتفاوض بشأن تخفيضه وحسم الصفقة سريعًا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن محمد سيماكان نجم دفاع ستراسبورج كان الهدف الرئيسي لميلان في الميركاتو الشتوي الحالي قبل التخلي عنه مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الركبة ستبعده بعيدًا عن الملاعب لمدة شهرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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