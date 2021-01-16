نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي مطلوب في ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول أحد نجوم دفاع تشيلسي الإنجليزي دائرة اهتمامات ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن ميلان يخطط للتعاقد مع فيكايو توموري نجم دفاع تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجو بند أحقية الشراء في عقده.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي يرحب برحيل فيكايو توموري لكنه يطلب أن يكون خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن مسئولي ميلان يرون أن بند شراء توموري مرتفعًا ويخطط للتفاوض بشأن تخفيضه وحسم الصفقة سريعًا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن محمد سيماكان نجم دفاع ستراسبورج كان الهدف الرئيسي لميلان في الميركاتو الشتوي الحالي قبل التخلي عنه مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الركبة ستبعده بعيدًا عن الملاعب لمدة شهرين.