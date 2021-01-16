نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. ريعو دكرنس في صفوف الحمام المطروحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في ضم محمد رجب ريعو الظهير الأيمن لدكرنس، وإف سي مصر السابق لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وأيمن عامر أمين الصندوق، وأيمن الجمل المدير الفني للفريق.



وتعتبر صفقة ريعو ثالث صفقات الفريق المطروحي الشتوية بعد التعاقد مع بكر أحمد لاعب بيلا، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات.



يذكر أن الحمام يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات حقق التعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

