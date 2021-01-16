إنبي يحدد بديل هدف الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - صرح عبد الناصر محمد مدير كرة القدم في إنبي أن نجم الفريق أسامة جلال بات قريبا من الانضمام إلى الزمالك في شهر يناير الحالي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات إذاعية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا: "أسامة جلال يرغب في الرحيل للزمالك كما أن المدير الفني حلمي طولان أبدى ترحيبه برحيل اللاعب".

وأضاف : " قدمنا مطالبنا المالية والمفاوضات تسير بصورة جيدة، الزمالك ينتظر فقط حسم بعض الأمور المالية لإتمام الصفقة".

وتابع : " لم نطلب التعاقد مع أي لاعب في الزمالك كما أن الصفقة التبادلية ليست مطروحة في مسألة شراء أسامة جلال".

وأردف قائلًا: "نحن بصدد التعاقد مع لاعبين من فريق النجوم أحدهما في مركز المدافع لتعويض رحيل أسامة جلال والثاني في مركز صانع الألعاب،ي أفضل الاحتفاظ بالأسماء".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا: " سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا الذيتبر فريقا قويا ويمتلك لاعبين مميزين، إنبي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز".