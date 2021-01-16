جمال الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية: نسبق العالم في الأمور غير المنطقية فقط.. فيديو

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار اللجنة الثلاثية بشأن اختيارات أعضاء لجان الحكام غرضه محاربة التحيز، لكنه ينصح بمحاربة المجاملات أولًا.
وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، اتحاد الكرة منع تعيينات أقارب الحكام في اللجان الفرعية، لكن ماذا عن الواسطة والمجاملات في اختيارات الحكام، متسائلا: "ما المنطق وراء ذلك، وهل يجب أن نسبق العالم في الأمور غير المنطقية فقط؟".
وأكد جمال الغندور، أن قرار منع تعيين أقارب الحكام في اللجان به شق عنصري، مضيفا أن أحمد مجاهد من حقه تعيين من يريده دون إرساء قوانين تسيء للبعض.
وأوضح جمال الغندور، أنه رغم عدم وجوده فى المنظومة التحكيمية الآن، إلا أنه سوف يستخدم الطرق الشرعية لإلغاء هذا القرار، بدءًا من اتحاد الكرة، ثم اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب والرياضة، معتبرًا أن هذا القرار يعد بمثابة اتهام وإساءة بالغة وتشكيك في الذمة والضمير.
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