نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباريات اليوم دوري ألماني إيطالي إنجليزي فرنسي كأس الملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بث مباشر مباريات اليوم وفيما يخص المباريات التي سوف تقام اليوم ونستعرض معكم كل مواعيد المباريات التي تخص أكثر من دوري ومنهم الدوري الإيطالي ولكل عشاق الكرة الإيطالية سوف تقام أكثر من مباراة اليوم وستكون هذه المباريات بث مباشر وسنعلمكم بمواعيدها كاملةً وما هي الفرق التي ستكون مشاركة في هذه المباريات التي ستقام كذلك أيضاً هناك مباريات تخص الدوري الألماني بفرق عديدة سوف يبث لها المباريات بمواعيد مختلفة علي مدار اليوم ولكل عشاق الكرة الأسبانية هناك مباريات أيضاً اليوم تخص كأس الملك الأسباني بأكثر من فريق في مواعيد مختلفة معظمها سيكون في توقيت مسائي كما أن مباريات اليوم بث مباشر ستكون مذاعة علي قنوات فضائية معينة وليست كل القنوات التي سوف تبث هذه المباريات كذلك أيضاً سيكون في هذا المقال المباريات التي تخص الدوري الإماراتي .

بث مباشر مباريات اليوم أولاً التي تخص الدوري الإيطالي بمواعيدها في هذا اليوم :-

يلتقي اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً فريق تورينو مع فريق سبيزيا كالسيو . يلتقي اليوم في تمام الساعة العاشرة ألا ربع مساءً فريق سامبدوريا مع فريق أودينيزي . يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً فريق بولونيا مع فريق هيلاس فيرونا . جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

بث مباشر مباريات اليوم ثانياً كل المباريات التي ستقام في إطار كأس الملك الأسباني :-

يلتقي اليوم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر فريق بينا ديبورتيفا مع فريق بلد الوليد .

يلتقي اليوم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر فريق ألميريا مع فريق الآفيس .

يلتقي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً فريق جيرونا مع فريق قادش .

يلتقي اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً فريق فوينلابرادا مع فريق ليفانتي .

يلتقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً فريق ليجانيس مع فريق إشبيلية .

جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

الدوري الألماني والمباريات التي ستبث اليوم في إطار المنافسات القائمة به :-

مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الألماني وعددها ستة مباريات . يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فريق بوروسيا مع فريق ما ينز . يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فريق هوفنهايم مع فريق أرمينيا . يلتقي اليوم في تمام الساعة الربعة والنصف عصراً فريق فولسبورج مع فريق لايبزيج . يلتقي اليوم في تمام الساعة الراعبة والنصف عصراً فريق كولن مع فريق هرتا برلين . يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فريق فيردر بريمن مع فريق أوجسبورج . يلتقي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فريق شتوت جارت مع فريق مونشنجلادباخ . جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

الدوري الانجليزي والمباريات المقامة اليوم وعددها مباراتان فقط :-

بث مباشر للمباريات المقامة اليوم في أطار الدوري الانجليزي مباراتان فقط .

يلتقي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فريق فولهام مع فريق تشيلسي .

يلتقي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً فريق ليستر سيتي مع فريق ساوثهامبتون .

ليس هناك مباريات أخري سوف تقام اليوم في إطار الدوري .

جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

الدوري الإماراتي والمباريات الخاصة به المقامة اليوم وعددها ثلاث مباريات :-

يلتقي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً فريق الظفرة مع فريق الوصل . يلتقي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً فريق خور فكان مع فريق الجزيرة . يلتقي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً فريق الوحدة مع فريق بني ياس . جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

مباريات اليوم بث مباشر الخاصة بالدوري الفرنسي وعدد مبارياته اليوم مباراتان :-

يلتقي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً فريق أولمبيك مارسيليا مع فريق نيم أولمبيك .

يلتقي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً فريق أنجيه مع فريق باريس جيرمان .

جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

بث مباشر فيما يخص المباريات للدوري الهولندي اليوم وعدد مبارياتها اثنان :-

يلتقي اليوم في تمام الساعة الثامنة ألا ربع مساءً فريق سبارتا روتردام مع فريق بي أس في إيندهوفن .

يلتقي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً فريق آي زي ألكمار مع فريق أدو دين هاج .

جميع هذه المباريات تبث في التوقيتات المعلنة مع مراعاة فوارق التوقيت لكل دولة .

بث مباشر مباريات اليوم وهذا كان تقرير بالتفصيل عن كل المباريات التي سوق تبث اليوم بشكل مباشر علي القنوات المخصصة لها وفي التوقيتات المعلنة لكل مباراة في كلاً من الدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والدوري الإماراتي ودوري كأس الملك الأسباني ، حتي يتثنى لكل عشاق الكرة لكل دوري أن يشاهدوا ما يريدونه اليوم من مباريات .