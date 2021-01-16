الرياضة

هيثم عرابي: صفقة حسين الشحات كلفت الأهلي 80 مليون جنيه

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أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن صفقة حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لم تتكلف 150 مليون جنيه كما ردد البعض.

وقال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسين الشحات تنازل عن رقم كبير مقابل الانضمام إلى الأهلي وتكلفت ما يقرب من 80 مليون جنيه".

وواصل :"لابد من الصبر على حسين الشحات ومنحه الفرصة للنهاية وعدم التسرع في التقييم عليه".

وأضاف :"هناك بعض الأشخاص سبب في تكريس مبدأ 150 مليون جنيه في صفقة حسين الشحات ومنهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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