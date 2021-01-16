حلمي طولان: الحاوي وبن شرقي الأفضل فى الدوري.. والشناوي رقم واحد.. وموسيماني أحسن مدرب

وقال طولان فى تصريحات له عبر قناة أون تايم سبورت :" بنشرقي ووليد سليمان الأفضل في الدوري الموسم الحالي، بعد ادائهما الرائع مع فريقهما وتسجيل أهداف مؤثرة بالنسبة لبن شرقي ساهمت فوز الزمالك، وأهداف رائعة لوليد سليمان ".
وعن أفضل حارس مرمى فى الدوري الممتاز عقب السبع جولات الأولى قال طولان :" محمد الشناوي الأفضل بالدوري يقدم مستويات رائعة منذ الموسم الماضي ويستحق أن يكون رقم واحد فى مصر .
أما عن أفضل مدرب قال طولان: "سأختار ثلاثة هم بيتسو موسيماني في الأهلي وأحمد سامي مع سموحة وأتوقع أن يحظى بموسم جيد وهناك رضا شحاتة في الجونة".
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