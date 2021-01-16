ضياء السيد: هيثم شعبان مدرب واعد.. ومباريات سيراميكا كليوباترا المقبلة صعبة

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مدرب واعد، لكن عليه أن يؤمن ببعض الأمور.
وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن سيراميكا كليوباترا يقدم مباريات جيدة، ويسيطر في أغلبها على الكرة، لكنه يقع في أخطاء متكررة.
وأوضح ضياء السيد، أن فريق سيراميكا كليوباترا كان مندفعًا بشكل كبير بحثا عن الفوز، فتلقى هدفا خسر به لقاء إنبي، مضيفا أن هيثم شعبان كان يجب عليه محاولة الخروج بنقطة من لقاء الفريق البترولي.
وأشار ضياء السيد إلى أنه ليس لديه شك في عمل هيثم شعبان، وقدراته الفنية، وإمكانات فريق سيراميكا كليوباترا.
ويري ضياء السيد أن المباريات المقبلة لسيراميكا كليوباترا، صعبة، بسبب فقدان النقاط في المباريات الأخيرة التي تسبب ضغطًا على اللاعبين والجهاز الفني.
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