أحمد بلال: بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن نادي بيراميدز لا ينافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري ولكن هو مش هيروح بعيد ولكن ممكن يبقى المركز الثالث".

وتابع: "بيراميدز فقد 9 نقاط في أول 7 مباريات رقم كبير للغاية وهذا الرقم لا يحققه فريق ينافس على لقب الدوري المصري".