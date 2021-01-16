لابورتا يتحدث عن بقاء ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن خططه من أجل بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وقال لابورتا في حوار أجراه مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "سأخبر ليو أننا سنقدم له عرضًا آمل أن يتماشى مع ما يريده، وما يستطيعه برشلونة أيضًا".

وتابع: "لن أتمكن من تقديم العرض في اليوم الأول، لأن علي انتظار مراجعة النتيجة أولًا، أريده أن يستمر وهو يعرف ذلك، بعد ذلك سأقدم عرضًا ماليًا وفقًا لإمكانيات النادي، ولكن على المستوى الرياضي سيجده جذابًا".

وواصل: "أعرف ما يريده ميسي. إنه يريد الاستمرار في الظفر بالألقاب مع برشلونة، وأنا أريده استمراره في التتويج مع برشلونة، أشعر بأنه أفضل لاعب في العالم".

وأكمل: "ميسي شعر أن بارتوميو خدعه لأنه لم يحضر نيمار.. هل تقنعه بإحضار نيمار؟ سأقدم له عرضًا على المستوى الاقتصادي ضمن إمكانيات برشلونة، أعلم أن ليو لا يبحث عن المال لاختيار طريقه، سأقدم له عرضًا تنافسيًا على المستوى الرياضي، حيث سيرى نفسه يفوز بالألقاب".

وأردف: "مع شعور ميسي بالراحة تكون الأجواء في غرفة الملابس كما ينبغي. يجب أن يكون قائد غرفة الملابس، وهو يعلم أنه يحتاج إلى فريق يتمتع بضمانات معينة للقدرة على الفوز بالألقاب".

وأكد: "أشخاص مثل ليو جعلونا نمتلك عقلية الفوز، وعلينا التحدث معه عن كرة القدم. هو يعلم أن لدينا أفكارًا متشابهة جدًا بشأن المشروع الرياضي".

وشدد: "لقد راوغت في الإجابة على السؤال الرئيسي؟ تحدثت إلي عن بعض اللاعبين الذين يتقنون المراوغة بشكل جيد للغاية، وعليك أن تكون مثلهم لإحداث الفارق".

وأتم: "إذا صادفت مشجع ملياردير يمكنه تقديم مساهمة للنادي.. هل تضم هالاند أم نيمار؟ (يضحك) تهدف هذه المساهمات إلى تقليل الديون وليس للصفقات".