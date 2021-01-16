هيثم عرابي: بن شرقي موهوب.. وفرجاني ساسي لا يستحق 55 مليون جنيه

أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك أضاف للفريق بشكل كبير منذ انضمامه.

وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "معجب جدًا بأشرف بن شرقي وهو لاعب مميز وموهوب".

وأكمل :فرجاني ساسي لاعب مهم أيضًا وإضافة لكن مطالبه المالية مغالاة فيها ولا يوجد لاعب في السوق حاليًا يستحق مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد وميزانية الزمالك من الأساس لا تتحمل هذا الرقم".