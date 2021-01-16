طولان: الأهلي لم يرد فى طلب استعارة صلاح محسن.. ولنا أحقية فى شراء كريم فؤاد من النجوم

قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بأنه طلب التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة ولم يتم الرد حتى الآن، كما أوضح أنهم أصاحب الحق في شراء كريم فؤاد من نادي النجوم.

وأضاف طولان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تواصلت مع سيد عبدالحفيظ مع أجل طلب صلاح محسن للانضمام إلى انبي لكنه أخبرني أنه سوف يرد علي عقب المباراة (الإنتاج الحربي) ولم يقم بالرد."

وعن كريم فؤاد وحقيقة طلب الأهلي ضمه قال طولان: "أنا ومجلس الإدارة قررنا ضمه نهائيا من نادي النجوم خاصة أن الإعارة بها بند يتيح لنا شرائه وهذا ما سنفعله".