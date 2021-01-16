قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بأنه طلب التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة ولم يتم الرد حتى الآن، كما أوضح أنهم أصاحب الحق في شراء كريم فؤاد من نادي النجوم.
وأضاف طولان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تواصلت مع سيد عبدالحفيظ مع أجل طلب صلاح محسن للانضمام إلى انبي لكنه أخبرني أنه سوف يرد علي عقب المباراة (الإنتاج الحربي) ولم يقم بالرد."
وعن كريم فؤاد وحقيقة طلب الأهلي ضمه قال طولان: "أنا ومجلس الإدارة قررنا ضمه نهائيا من نادي النجوم خاصة أن الإعارة بها بند يتيح لنا شرائه وهذا ما سنفعله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طولان: الأهلي لم يرد فى طلب استعارة صلاح محسن.. ولنا أحقية فى شراء كريم فؤاد من النجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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