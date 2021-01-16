نشر موقع "دوت الخليج" صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن "هناك مسئولا سابقا داخل نادي الزمالك يتحكم في صفحة زملكاوية كبيرة وطالبهم بمهاجمتي أمس بعدما أجريت مداخلة مع رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي".
كشف نذار عوض مالك، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، ونائب رئيس قطاع الكرة في النادي، عن خطة النادي السوداني في الموسم الجاري من أجل دعم صفوف فريق الكرة وتطوير النادي.
قال هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه من المستحيل عودة رمضان صبحي، مهاجم نادي بيراميدز، إلى النادي الأهلي سابقًا.
قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مدرب واعد، لكن عليه أن يؤمن ببعض الأمور.
أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن صفقة حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لم تتكلف 150 مليون جنيه كما ردد البعض.
قال نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطلوب من نادي أُحد السعودي، من أجل التعاقد معه بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب برفقة النادي الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. نادر شوقي يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم زيزو.. الهلال السوداني يوضح موقفه من ضم كينو.. هيثم عرابي: صفقة حسين الشحات كلفت الأهلي 80 مليونا فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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