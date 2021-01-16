أحمد جعفر: جماهير نادي الزمالك والعشرة بينهم وراء رفضي الانضمام إلى الأهلي

كشف أحمد جعفر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن تفاصيل رفضه الانتقال للنادي الأهلي، رغم الأزمة المالية التي كان يمر بها الزمالك قبل التجديد للقلعة البيضاء، خاصة وأن الأهلي حسبما ذكر اللاعب قدم له عرض في آخر موسم له بالزمالك.

وقال جعفر خلال ظهوره بـ قناة الزمالك»: "جالي عرض من الأهلي والعقد كان موجود مع تامر النحاس وكلمني محمد عبدالوهاب من الأهلي وفيه لاعب في الزمالك يشهد على الكلام ده هو جنش عارف كل شي ء المكالمات وكان وقتها صبري رحيل مضى في الأهلي وكنت أنا آخر موسم وجالي العقود وكل حاجه والخواجه قالي دي حيانك ومستقبلك واللي أنت عايزه أعمله".

وتابع: "فكرت في الزمالك والعشرة والسنين ورفضت لو فكرت في الظروف ومباخدش فلوس كنت همشي والجمهور لما قالي جدد يا جعفر رفضت الانتقال للأهلي وقلت الأمر انتهى وتحدثت مع مجلس الإدارة على التجديد فورا بعد هتافات الجماهير".

وشدد جعفر، على أنه يركز في التدريب في الوقت الحالي، ولكنه لم يعلن حتى هذه اللحظة اعتزاله لكرة القدم، لافتا أنه من الممكن أن يعمل في نادي الزمالك في حال احتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزماك يحتاج إلى تركيز أكثر في الملعب وعدم التشتيت بأمر الاحتراف في الوقت الحالي، لافتا أن الاحتراف هو حق مشروع لمهاجم نادي الزمالك ولكنه يحتاج إلى ضبط بعض الأمور الخاصة بفكره.