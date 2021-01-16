نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا قبل مواجهة ليفربول : تطورنا كثيرًا ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه تطور كثيرًا ولكنه لم يصل إلى نفس مستوى ليفربول بعد وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته بفارق 3 نقاط عن ليفربول .

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "تطورنا كثيرًا ونواصل التحسن ولكن لا نزال نملك فريقًا شابًا".

وأضاف: "لا يمكن القول الآن أننا في نفس مستواهم , فهم توجوا بلقب الدوري ويواصلون الانتصارات وعندما نحقق اللقب يمكننا حينها القول بأننا في نفس المستوى، وإذا أردت أن تكون الأفضل فعليك التغلب على الأفضل، وبدورنا نرغب في التغلب على أبطال البريميرليج".

وتابع: "نعرف مدى الجودة التي أظهروها في السنوات الأخيرة وندرك أسلوبهم الخاص في اللعب، دائمًا ما كانت مباراتهم صعبة، وعلينا التركيز ومحاولة الاستمرار في القمة، أعتقد أنه يمكننا الفوز باللقب إذا حافظنا على التركيز، ولكن هناك الكثير من الفرق القادرة على الفوز أيضًا".

وأردف قائلًا: "نرغب في المزيد دائمًا ونركز على المباراة التالية والتي نراها بأنها دائمًا المباراة الأهم، سواء حققنا الانتصار أو خسرنا تبقى المباراة التالية هي الأهم، ومن الضروري الحفاظ على التركيز والعقلية والتمتع بالهدوء".

واستطرد قائلًا: "بالثقة يمكننا أن نحقق ذلك، لن تصبح بطلًا حتى ترفع الكأس، وبالتالي علينا المواصلة".

وعن احتفال اللاعبين بالأهداف بعد تعليمات البريميرليج الجديدة بشأن ضرورة التباعد, اختتم بوجبا تصريحاته قائلًا: "سنجد طريقة أخرى للاحتفال وسنكون سعداء بها ولكن الأمر الأهم هو الخروج بالنتيجة وعلينا احترام القوانين لسلامة الجميع".