بالمستندات.. مسئولو الزمالك يجبرون أولياء أمور الناشئين على تصعيد شكواهم

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاقم أزمة قطاع الناشئين بالنادي، مرة أخرى، بسبب استغناء النادي عن بعض اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعات، دون إخبارهم أو إعلام أولياء أمورهم، مما تسبب في حرمان اللاعبين من المشاركة مع أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى تقدم أولياء أمور اللاعبين بالشكاوى للمرة الثالثة، للجنة المعينة، من أجل اتخاذ قرار سريعا قبل غلق قيد الاستبدال الذي بدأ ببداية شهر يناير الجاري.

وقال المصدر إن أولياء الأمور سعوا أكثر من مرة لمقابلة اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، ولكن يتم منعهم من قبل سكرتارية المكتب، وقام أولياء الأمور الأعضاء بالانتظار بجانب المبنى الاجتماعي، حتي وقت خروج ثلاثي اللجنة المعينة بتسيير أمور النادي، وقاموا بتقديم الشكاوى الرسمية للمستشار عماد محمود، رئيس مجلس الإدارة، من أجل إنقاذ الأطفال من ضياع مستقبلهم الكروي.

وقال أحد أولياء أمور ناشئي الزمالك، إن مسئولي قطاع الناشئين قاموا بتسليم الأسماء التي سيتم قيدها بقائمة الاستبدال الحالية، للجهاز الإداري من أجل قيدهم في الساعات الأخيرة قبل غلق القيد بسبب التستر مرة أخرى على المجاملات، وإعطاء لجنة تقييم اللاعبين تعليمات بعدم نجاح أحد غير الأسماء التي تم الاتفاق عليها مجاملة لبعض الأشخاص بعينهم.

وأكد أحد أولياء الأمور، أن الوضع أصبح لا يحتمل السكوت عليه، وقال: "أنا لا أثق في اللجنة الموجودة حاليا من أجل اختبار وتقييم اللاعبين، لأن الاتفاق أصبح واضحا بين جميع القطاع والفساد بات عيانا للجميع دون أخذ موقف واحد مع المتسبب في الأزمة الحقيقية".

فيما شدد المصدر المطلع بنادي الزمالك على أنه "تم بالفعل الاستغناء عن اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعة واحدة واستبدالهم بغيرهم، بينما كان الناشئون المستغنى عنهم يشاركون بشكل مميز".

وأوضح المصدر أن ذلك جاء بناءً على قرار من مسئولي القطاع، الذين قاموا بدورهم بإبلاغ أحد الإداريين المسئول عن القيد باستبدال بعض اللاعبين، لمجاملة أحد الأشخاص.

كما أكد المصدر أن أولياء الأمور سوف يقومون بتقديم شكوى رسميه لجميع الجهات الرياضية بعد عدم إنصافهم أو التحقيق في الأمر من أجل إنقاذ مستقبل الأطفال.