هو أم ماني؟ محمد صلاح يجيب.. من الأسرع في ليفربول؟.. فيديو

كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن الأسرع بينه وبين زميله بالفريق ساديو ماني.
وخلال مقابلة أجراها صلاح مع شبكة "سكاي سبورتس" سئل عن الأسرع بينه وبين ماني زميله بالفريق ورد قائلا:«في المسافات القصيرة سأقول أنا أسرع ولكن في المسافات الطويلة سأقول ساديو ماني».
وسئل صلاح أيضا عن الأفضل في لعب "العرضيات" ألكسندر آرنولد أم أندرو روبرتسون.. وأجاب:«سؤال صعب، في بعض الأحيان تخشى الوقوف أمام عرضيات آرنولد لأنه من الممكن أن يصوب تجاه رأسك، روبرتسون هادئ نوعا ما ويبحث عن اللاعب ليعطي له الكرة لكن لا يمكنني أن اختار بينهما هما مختلفان ولا تضعوني في ورطة».
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول صلاح مع مانشستر يونايتد مساء غد الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي.
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