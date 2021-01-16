ميسي يفاجئ كومان بطلب قبل نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو

كشف تقرير صحفي عن طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة من مدربه رونالد كومان، قبل مواجهة أتلتيك بلباو، المقرر لها، غدا، الأحد، في نهائي السوبر الإسباني.
وذكرت " صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي طلب من كومان المشاركة في مباراة أتلتيك بلباو، رغم غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية، أمس، الجمعة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي هو من طلب عدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ولكن القرار النهائي بشأن موقفه من المشاركة أمام أتلتيك بلباو، لكن يحسم إلا قبل المباراة بوقت قليل.
كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.
وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجو 2 - 1.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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