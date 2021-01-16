الليلة.. مصر تواجه مقدونيا فى ثانى مبارياتها فى مونديال اليد

يلتقى فى السابعة مساء اليوم بصالة استاد القاهرة الدولى منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب مقدونيا فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعات السابعة لبطولة العالم المقامة فى مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.
وخاض منتخب مصر أولى مبارياته في المجموعة مع منتخب تشيلي في افتتاح البطولة وجاءت النتيجة لصالح مصر واستطاع منتخب الفراعنة أن يحقق فوزه الأول (35 / 29) ويحصد أول نقطتين في مشوار المونديال، بينما خسر مقدونيا من السويد 32/20.
وكان منتخب مقدونيا الذي شارك بدلا من منتخب التشيك الذي اعتذر عن الحضور بقيادة مديره الفني دانيلو بريستوفاك شارك 6 مرات سابقة في بطولات العالم السابقة، من عام 1999 حين استضافت مصر البطولة لأول مرة وكان أفضل مركز حققه المنتخب المقدوني المركز التاسع في بطولة العالم التي أقيمت في قطر 2015.
وتعد مواجهة مصر ومقدونيا، هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد 22 عامًا من المواجهة الأولى بينهما، والتقى منتخبا مصر ومقدونيا (باسمها القديم قبل التحول إلى مقدونيا الشمالية)، في بطولة العالم 1999 التي استضافتها مصر، وجاء المنتخبان، في المجموعة الثانية والتي ضمت كلا من ألمانيا وكوبا والبرازيل والسعودية، وانتهت المباراة، بفوز المنتخب المصري (30/ 24 )، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وفي تلك المجموعة، حل منتخب مصر، ثانيًا في المجموعة برصيد 8 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي، بينما حل منتخب مقدونيا، في المركز الخامس، برصيد نقطتين، ليودع بعدها المنافسات ليحتل المركز الثامن عشر في البطولة.
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