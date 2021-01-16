المقاولون العرب يجري مسحة طبية اليوم قبل مواجهة الإسماعيلي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مسحة طبية، اليوم السبت، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.
ويلتقي المقاولون العرب مع نظيره فريق الإسماعيلي، فى الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويسعى ذئاب الجبل إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة وصعبة أمام الدراويش لتحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام، مستغلين فرصة خروج الدراويش من البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء بثلاثية نظيفة.
ويحتل ذئاب الجبل المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى واحدة وخسر أربعة لقاءات أخرى، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف آخرين.
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