هيثم عرابي: بن شرقي موهوب.. وفرجاني ساسي لا يستحق هذا المبلغ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك أضاف للفريق بشكل كبير منذ انضمامه.
وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "معجب جداً بأشرف بن شرقي وهو لاعب مميز وموهوب".
وأكمل :فرجاني ساسي لاعب مهم أيضًا وإضافة لكن مطالبه المالية مغالاة فيها ولا يوجد لاعب في السوق حاليًا يستحق مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد وميزانية الزمالك من الأساس لا تتحمل هذا الرقم".