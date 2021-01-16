نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مؤسسة النقد العربي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن حجز موعد مؤسسة النقد العربي السعودي بكل سهولة من خلال طريقة حجز موعد مؤسسة النقد، حيث توفر المؤسسة خدمة الحجز المسبق بشكل إلكتروني من أجل التيسير على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من اجل الاستفسار عن شكاوى مؤسسة النقد، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لكي توفير الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين من اجل الحصول علي كافة تفاصيل الخدمة في اسرع وقت ممكن ومن آي مكان بالأراضي الحجازية وفي آي وقت بصورة الكترونية.

حجز موعد مؤسسة النقد العربي السعودي

بإمكان جميع المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الاستفادة من خدمة حجز موعد إلكتروني من خلال زيارة بوابة ساما تهتم تسجيل دخول والتي سوف نرفق الرابط الالكتروني الخاص بها بالنقاط التالية والتي من خلالها يمكن اتباع الأتي.

الدخول علي مؤسسة النقد العربي السعودي استعلام برقم الهوية من ثم.

من ثم. النقر على أيقونة “حجز موعد” من ثم.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالموعد المراد تحديده.

اختيار الفرع المطلوب إتمام المعاملة من خلاله.

اختيار الخدمة المطلوبة.

كتابة رقم الجوال الخاص بك من ثم.

النقر على أيقونة التالي من ثم.

إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالموعد من بين المواعيد المتاحة، من ثم.

النقر على زر حجز موعد خلال أوقات العمل الرسمية من ثم.

الضغط علي أيقونة تأكيد الحجز.

بعد أتمام كافة الخطوات السابقة سوف تصلك علي رسالة نصية علي الجوال الخاص بك والتي يستقبلها العميل في الحال وذلك من اجل التوجه إلى الفرع في الموعد المحدد، وبذلك نكون قد وصلناه إلى نهاية شرحنا حول خدمة حجز موعد لدى مؤسسة النقد في حالة وجود آي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.