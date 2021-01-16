مصر VS مقدونيا.. تعرف على مباريات اليوم الرابع في مونديال اليد

تواصل بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة، مبارياتها لليوم الرابع على التوالى وسط منافسات قوية واثارة بين جميع المنتخبات المشاركة .

وانطلقت بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها السابعة والعشرين مساء الاربعاء الماضى ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة 32 منتخبا .

وتقام اليوم 8 مباريات فى بعض المجموعات الثمانية وهى :

- بيلاروسيا × كوريا الجنوبية، 4:30 مساء، بصالة برج العرب.

- النمسا × فرنسا، 7 مساء، صالة 6 أكتوبر.

- المغرب × البرتغال، 7 مساء، العاصمة الإدارية.

- مصر × مقدونيا، 7 مساء، إستاد القاهرة.

- روسيا × سلوفينيا - 7 مساء، برج العرب.

- تشيلي × السويد، 9:30 مساءً، بصالة إستاد القاهرة.

- الجزائر × أيسلندا، 9:30 بصالة العاصمة الإدارية.

- سويسرا × النرويج، 9:30 مساء، 6 أكتوبر.

وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة و السادس من أكتوبر وبرج العرب، وإستاد القاهرة.