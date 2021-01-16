في حوار ممتع.. صلاح يحكي عن حبه لـ الكشري.. ولحظة بكائه في ليفربول.. ومن أقرب أصدقائه بعد رحيل لوفرين؟ فيديو

أجرى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، حوارا ممتعا، مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، كشف خلال معلومات شخصية لا يعرفها أحد من قبل.

ويرصد موقع دوت الخليج الإخباري الحوار الذي أجراه محمد صلاح مع سكاي سبورتس في السطور التالية..

من هو أقرب أصدقائك بعد رحيل ديان لوفرين؟

صلاح: «أقرب أصدقائي بعد رحيل لوفرين كوستاس تسيميكاس وشاكيري أحيانًا».

وما هو شعورك بعد رحيل لوفرين؟

صلاح: «كنا نبكي، بعدما عرفت أنه سيغادر بالفعل، كانت لحظة عاطفية للغاية، ولكن في الوقت ذاته كنت سعيدا لأجله لأنه أراد الرحيل وكنت حزينا لأنني سأفتقده، ولكن ما زلنا على تواصل إلى الآن».

ما هي رياضتك المفضلة التي تشاهدها غير كرة القدم؟

«رياضة السلة، وأحيانا الألعاب القتالية، والتنس، ولا أجيد لعب السلة، ولكن أجيد لعبها في "البلاستيشن"، واستطيع هزيمة أي شخص في تلك اللعبة».

احتفال اليوجا ؟

صلاح:«الاحتفال كان طبيعيًا، قمت به أمام تشيلسي، وسجلت هدفًا وكنت أمارس اليوجا قبلها بيوم وكان لطيفًا».

من الممثل الذي تختاره لتجسيد قصة حياتك؟

صلاح:«لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلم وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار».

وذكره المحاور بـ الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد قصة حياته فرد صلاح قائلا:«نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل مجلة "التايم"، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد».

من الأسرع أنت أم ساديو ماني؟

صلاح:«في المسافات القصيرة سأقول أنا أسرع ولكن في المسافات الطويلة سأقول ساديو ماني».

أكلتك المفضلة؟

صلاح: «أنا أفضل الأكل الصحي، وآكل الطعام المصري والإنجليزي، طعامي المفضل هو الإيطالي، طعمه مدهش، وفي الطعام الإنجليزي أتناول الأسماك والبطاطس المقلية».

الطعام الأفضل بالنسبة لك السمك أم الكشري؟

صلاح: «الكشري بالتأكيد 100% لا يمكن مقارنته بأي وجبه، أنا أفضله عن أي شيء آخر في العالم».

كم عدد القطط التي تمتلكها وماهي أسمائهم؟ صلاح: «لدي قطتين اسميهما boss، وسكراب، لم أختار الأسماء، ابنتي هي من اختارت، واعتقد أنها اختارت اسمائهم من إحدى مقاطع الفيديو»

ما هو الشئ المفضل في العيش بمدينة ليفربول؟

صلاح: «منذ أول يوم لي هنا الناس في ليفربول، لطفاء معي يظهرون حبهم لي دائما خلال وبعد المباراة وفي المدينة أيضا».

من الأفضل في لعب "العرضيات" ألكسندر آرنولد أم أندرو روبرتسون؟

صلاح:«سؤال صعب، في بعض الأحيان تخشى الوقوف أمام عرضيات آرنولد لأنه من الممكن أن يصوب تجاه رأسك (يضحك)، روبرتسون هاديء نوعا ما ويبحث عن اللاعب ليعطي له الكرة لكن لا يمكنني أن اختار بينهما هما مختلفان ولا تضعوني في ورطة (يضحك)».

أصعب حارس واجهته في مسيرتك الكروية؟

صلاح: سأختار «إيكر كاسياس – بوفون – أليسون بيكر – مانويل نوير».

.. وماذا عن كاسياس؟

صلاح: «الأمر صعب بالنظر إلى مسيرته، أنا لعبت ضده حينما كان حارسا لبورتو وليس لريال مدريد، وكان يتحدث للاعبين دائما بالمباراة، واللعب أيضا أمام بوفون في إيطاليا ومشاهدة بوفون في حراسة المرمى كان أمرا لا يصدق، فهو حارس فاز بكل شئ».

الفارق بين الجمهور في إيطاليا وفي إنجلترا؟

صلاح: «في إيطاليا حين كنت ألعب في روما مع توتي، والجمهور كله كان يصفق له في كل مباراة سواء جمهور فريقه أو جمهور المنافس، وهذا أيضا كان يحدث مع دي روسي وبوفون وديل بيرو، الأوضاع في إنجلترا مختلفة فالجماهير دائما ضد اللاعب (يضحك)، وأعتقد أن اللاعب في إيطاليا حينما يذهب إلى أي مكان ينال الاحترام الذي يستحقه».