نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر، مع نظيره منتخب مقدونيا، اليوم السبت 16 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس العالم لكرة اليد المقام في مصر خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 31 من نفس الشهر.

وقد حقق منتخب مصر الفوز في الجولة الماضية على حساب تشيلي، بنتيجة 35-29 في افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

وتأتي قائمة منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد عصام الطيار، كريم هنداوي.

مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل، أحمد مؤمن، احمد هشام السيد.

مركز الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري.

مركز على الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار.

مركز المدافع الأيسر: عبد الرحمن فيصل، يحيي الدرع، علي زين، حسن قداح.

مركز صانع الألعاب: سيف الدرع، إسلام حسن، أحمد هشام.

مركز المدافع الأيمن: أحمد الأحمر، يحيي خالد، محسن رمضان.