الجبلاية تعقد اجتماعا مع الفيفا بالفيديو كونفرانس لحسم موعد الانتخابات

تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مسؤولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يأتي ذلك من أجل حسم مصير إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الجبلاية القادمة من عدمه نهاية شهر يناير الجاري. ومن المقرر أن يوضح مسؤولى الجبلاية لمسؤلى الفيفا كل الظروف واطلاعهم على دواعي رفض مجلس الوزراء استثناء انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بسبب ظروف فيروس كورونا. وينتظر مسؤولى الجبلاية حسم الفيفا قرار تأجيل إجراء انتخابات مجلس الإدارة القادم إلى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو المقبل. يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب رفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة في نهاية يناير الجاري وذلك لمخالفة بنود القانون المصري الذي يلزم إجراء انتخابات الاتحادات بعد انتهاء منافسات الأولمبياد، حيث تقام أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل، بعد أن تأجلت لذلك الموعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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