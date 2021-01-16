3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

دخل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات عدة أندية إماراتية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب مصادر خاصة فإن حسين الشحات تلقى ٣ عروض من أندية إمارتية للتعاقد في الميركاتو الشتوي الحالي، والحصول على خدماته خاصة وأنه سبق له اللعب بقميص نادي العين الإماراتي قبل الانتقال للأهلي.

وقالت المصادر انه تم التوصل فعليًا مع اللاعب من قبل بعض الوسطاء لاستطلاع رأيه حول إمكانية رحيله عن الأهلي، والعودة للدوري الإمارتي مرة أخرى.

وأكد الشحات للوسطاء بأن هذا الملف متروك للنادي الأهلي، حال تلقيه عرضًا رسميًا للرحيل عن القلعة الحمراء، لأنه مرتبط بعقد مع النادي الأحمر.