بعد تأجيلها بسبب كورونا.. الكشف عن الموعد الجديد لانتخابات برشلونة

كشف تقرير إسباني، اليوم السبت، عن الموعد الجديد لانتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المجلس الذي يدير نادي برشلونة برئاسة كارليس توسكيت، اتفق مع المرشحين على إقامة الانتخابات يوم 7 مارس المقبل.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة نادي برشلونة الإسباني كلا من خوان لابورتا، وفيكتور فونت وتوني فريتشا.

كان نادي برشلونة، أعلن أمس الجمعة، تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إقامتها 24 يناير الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.