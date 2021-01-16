نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى انضمامه للقلعة الحمراء.. حكاية "حقيبة الفلوس" التي رفضها أبوتريكة من أجل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زى النهاردة 16 يناير لعام 2004 أي منذ 17 عامًا تقريبًا، كان النادي الأهلي على موعد مع حسم واحدة من أهم الصفقات في تاريخ القلعة الحمراء والكرة المصرية بشكل عام، بالتعاقد مع محمد أبوتريكة قادمًا من نادي الترسانة ليصنع تاريخًا عظيمًا وحافلًا بالانجازات والبطولات مع المارد الأحمر.

وحسم الأهلي صفقة محمد أبوتريكة من النادي الترسانة، بعدما كان اللاعب على أعتاب الانتقال إلى النادي الزمالك، لكن حب اللاعب للأهلي ورغبته في ارتداء القميص الأحمر ساهمت في اتخاذ قراره بالانضمام إلى القلعة الحمراء وهو القرار الذي أثبت صحته بعد النجاحات العريضة التي حققها اللاعب مع الأهلي وجعلته يتربع على عرش قلوب الجماهير الحمراء حتى الآن.

وكان هناك تفاصيل مثيرة في كواليس انتقال محمد أبوتريكة إلى النادي الأهلي، منها حكاية "حقيبة الفلوس" التي رفضها "الماجيكو" من الزمالك من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء رغم أن المقابل المالي كان مغريًا للغاية وقتها.

وأكد حسن فريد رئيس النادي الترسانة السابق في تصريحات تليفزيونية أنه في يوم ذهب إلى النادي مبكرًا وجد محمد أبوتريكة يجلس في مكتبه ينتظر حضوره ويحمل حقيبة في يده، وأخبره أنه قضى ليلته في المسجد، خوفًا من سرقة مبلغ 750 ألف جنيه حصل عليها من المندوه الحسيني وعزمي مجاهد للتوقيع للزمالك.

وأضاف أن "أبوتريكة" أخبره بأنه لن ينضم إلى الزمالك وطلب منه إعادة الأموال إلى مسئولي القلعة البيضاء، لرغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، وبالفعل وقع عقود انضمامه للقلعة الحمراء مقابل مبلغ مالي أقل من الذي عرضه عليه مسئولي الزمالك.

على مدار 9 سنوات تقريبًا قضاها أبوتريكة داخل النادي الأهلي، خاض 287 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسجل 126 هدفًا بالقميص الأحمر بواقع (79 هدف بالدوري - 9 أهداف في كأس مصر - 2 في السوبر المحلي - 32 بالبطولات الأفريقية - 4 بكأس العالم للأندية)

وحقق "الماجيكو" العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته مع الأهلي بلغت "24" بطولة وهي (7 دوري - 2 كأس مصر - 6 سوبر محلي - 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا - 4 ألقاب سوبر أفريقي) بالإضافة لتتويج بالميدالية البرونزية مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية عام 2006.