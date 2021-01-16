نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر من حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بالحصول على خدمات واحد من نجوم نادي الزمالك.

وعلم الفجر الرياضي أن سموحة يستهدف ضم مصطفى فتحي الجناح الأيمن لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية من أجل الإنضمام لصفوف الفريق الساحلي.

ومن المُنتظر أن يتم توقيع العقود عقب إتمام الإتفاق بين إدارتي الناديين بعد إنهاء كافة الأمور الخاصة بالمقابل الماضي ومدة العقد سواء بالإعارة أو البيع.