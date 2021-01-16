نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين هم الآن؟.. كتيبة الزمالك أبطال السوبر الإفريقي 1994 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم السبت، الموافق 16 يناير لعام 2021 الذكرى السابعة والعشرين لتتويج فريق الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي عام 1994 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الجنوب إفريقية "جوهانسبرج".

وخاض الزمالك مباراة السوبر الإفريقي عام 1994 بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1993 على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، بينما حصد غريمه التقليدي الأهلي لقب بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية، وقرر الكاف إقامة المباراة في بلد محايد بالعاصمة الجنوب إفريقية "جوهانسبرج".

وتغلب الزمالك على نظيره الأهلي بهدف دون رد سجله نجم الفريق أيمن منصور من تسديدة قوية بالدقيقة 86 ليصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج بلقب بطولة السوبر الإفريقي في التاريخ.

ويلقى "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الضوء على التشكيل الأساسي للزمالك الذي خاض مباراة السوبر الإفريقي عام 1994 وأين أصبح هؤلاء النجوم في الوقت الحالي؟:-

- حسين السيد: حارس مرمى الزمالك بالسوبر الإفريقي، عمل مديرًا للكرة بالنادي الزمالك في وقت سابق ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

- حسين عبد اللطيف: اتجه للعمل في مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم ويتولي حاليًا منصب المدير الفني لفريق الألومنيوم في دوري الدرجة الثانية.

- عصام مرعي: عمل في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم وتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، وحاليًا محللًا فنيًا للمباريات عبر القنوات الفضائية.

- سامي الشيشيني: اتجه للتدريب بعد اعتزال كرة القدم وكان آخر منصب له المدير الفني لفريق أسوان ولكنه تقدم باستقالته قبل أيام قليلة ولا يتولى قيادة أي فريق بالوقت الحالي.

- هشام يكن: يعمل في مجال التدريب وكان آخر الأندية التي تولى تدريبها فريق إيرو سبورت قبل تقديم استقالته، ويظهر بشكل دائم ضيفًا على البرامج الرياضية عبر القنوات الفضائية المختلفة.

- طلعت منصور: عمل في قطاع الناشئين بالنادي المصري بعد اعتزاله، ثم عمل في قطاع ناشئي العين الاماراتي، كما تولي تدريب بعض أندية القسم الثاني، وبعد ثورة يناير عاد للعمل في الامارات قبل أن يختفي عن الأضواء.

- أشرف يوسف: الظهير الأيسر السابق للزمالك عمل في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم واستعان به مرتضى منصور للعمل في قطاع الناشئين بالزمالك العام الماضي.

- عفت نصار: اتجه للتدريب بعد اعتزال كرة القدم تولى تدريب عدة أندية منها غزل المحلة ودمنهور واتحاد الشرطة، ويظهر بشكل دائم في البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية للمباريات عبر الفضائيات.

- إسماعيل يوسف: يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزمالك حاليًا ولكنه موقوف ضمن قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بإيقاف مجلس مرتضى منصور بسبب المخالفات المالية والإدارية بالنادي.

- خالد الغندور: اتجه لمجال الإعلام وعمل في عدة قنوات فضائية ويعمل حاليًا في قناة الزمالك الرسمية.

- أيمن منصور: خاض العديد من التجارب التدريبية وعمل ضمن الجهاز الفني للبرتغالي فينجادا مدرب الزمالك السابق في منصب مدير الكرة، كما تولى تدريب المرخية القطري، ويظهر عبر البرامج الرياضية على الفضائيات.

- ايمانويل أمونيكي: يعمل في مجال التدريب في الوقت الحالي وتولي تدريب منتخب نيجيريا تحت 17 عاما، والخرطوم السوداني ومنتخب تنزانيا، كما تولي تدريب فريق المقاصة فترة قصيرة العام الماضي.