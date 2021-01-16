نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فيرنانديز يفتح النار على كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على الإنتقادات التي طالت فريقه مؤخراً بسبب الحصول على ركلات جزاء كثيرة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا صن أكد أنه لا يريد أن يكون خصمه ليفربول بنفس مستواه أو بنفس القدر من الألقاب ومن الواضح للجميع أن الكل يعرف ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للجمهور

وأنهى أنه لا يجب على مدير فني كبير بحجم يورجن كلوب التحدث عن فريق يحصل على ضربات جزاء أكثر منه خاصةً أنها جميعاً تأتي مستحقة.