نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية للإسماعيلي استعداداً للمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الفريق الأول لكرة القدم لمسحة طبية ظهر اليوم، وذلك طبقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب و المقرر لها الخامسة مساء الإثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري للممتاز،

ويسعى الإسماعيلي لحسم الفوز الأول عقب وداع البطولة العربية أمام الرجاء المغربي الإثنين الماضي والهزيمة بثلاثية في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مراكش الكبير بمدينة مراكش المغربية ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال الدوري.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لإتمام التعاقد مع مدير فني لتولي مسؤولية الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعد الخروج العربي والنتائج المخيبة للآمال بالدوري، حيث تقرر بشكل نهائي توجيه الشكر لأبو طالب العيسوي عقب التعاقد مع مدير فني للفريق.

واستأنف الفريق الأول تدريباته الجماعية أمس عقب العودة من المغرب، كما شهد المران عودة ابراهيم ابو اليزيد مدافع الفريق عقب اكتمال شفاؤه، فيما يترقب الجهاز الفني موقف الثنائي باهر المحمدي حيث يخضعا لبرنامجا تأهيليا إستعدادا للمشاركة بالمواجهات المقبلة.