في ذكرى الصفقة التاريخية.. أبوتريكة "أسطورة كروية" دونت تاريخًا عظيمًا للأهلي (تقرير)

وخاض "تريكة" 287 مباراة مع المارد الأحمر في مختلف البطولات بواقع (164 بالدوري - 17 بكأس مصر - 5 بالسوبر المصري - 90 في بطولات أفريقيا - 11 في كأس العالم للأندية)، أول مباراة له مع الفريق كانت أمام طنطا بالكأس وسجل هدفين.

وسجل "الماجيكو" 126 هدفًا بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات بواقع (79 هدف بالدوري - 9 أهداف في كأس مصر - 2 في السوبر المحلي - 32 بالبطولات الأفريقية - 4 بكأس العالم للأندية).

ويعد محمد أبوتريكة أحد أعضاء "نادي المائة" بالدوري المصري بتسجيله 106 هدفًا بواقع (79 هدفًا مع الأهلي - 27 هدفًا مع الترسانة)، كما أنه ثاني أكثر هدافي الأندية المصرية في البطولات الإفريقية برصيد 32 هدفًا، خلف أسطورة القلعة الحمراء محمود الخطيب صاحب الـ37 هدفًا.

كما خاض "الساحر" 100 مباراة دولية مع منتخب مصر وكانت أولي مبارياته الدولية أمام منتخب استونيا وديًا في عام 2001، وسجل 38 هدفًا مع الفراعنة.

بطولات محمد أبوتريكة مع الأهلي:

حقق "أبوتريكة" العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته مع الأهلي بلغت "24" بطولة وهي (7 دوري - 2 كأس مصر - 6 سوبر محلي - 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا - 4 ألقاب سوبر أفريقي)، بالإضافة لحصوله على الميدالية البرونزية مع المارد الأحمر عام 2006.

حصل "تريكة" على عدة جوائز فردية خلال مشواره مع الأهلي، حيث حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا "3 مرات"، وأفضل لاعب في مصر "3 مرات"، وحصل على هداف الدوري الممتاز 2005/ 2006 برصيد 18 هدفا، وجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2006 برصيد 8 أهداف، وهداف كأس العالم للأندية في نفس العام برصيد 3 أهداف.

اعتزل محمد أبوتريكة كرة القدم في نوفمبر 2013 بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وبعد محاولات مكثفة من جانب إدارة الأهلي تم اقناعه بتأجيل قراره لبعد كأس العالم للأندية وبالفعل اعتزل في ديسمبر من نفس العام.