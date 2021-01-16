نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدواردو سالفيو يقترب من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني من كأس الليبرتادوريس على يد سانتوس البرازيلي إلى حدوث الكثير من العواقب الوخيمة على الفريق.

وقالت شبكة تي إن تي سبورت الأرجنتينية أن الخسارة أمام فريق نادي سانتوس فتحت الباب بالفعل أمام رحيل بعض نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن إدواردو سالفيو رتب كل شيء من أجل مغادرة الفريق وإستكمال المسيرة في أحد الأندية السعودية التي سبق وأن تواصل معها قبل أكثر من شهر.