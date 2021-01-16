نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي على الأنباء التي ربطته بالإنتقال إلى برشلونة الإسباني.

وقال لاوتارو لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن اللعب بجوار ليونيل ميسي كان حلم بالنسبة له وتحقق مع المنتخب الأرجنتيني ومن المُمكن أن نتزامل في برشلونة.

وجاءت تلك التصريحات لتكون بشرى سعيدة لجمهور البلوجرانا حيث أنه من الممكن أن يقوم أحد المرشحين للرئاسة على ضم لاوتارو من أجل تقديمه كهدية للجمهور.