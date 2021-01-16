نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد مشاركة شيكابالا وعبدالشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت والتي أقيمت على ملعب عبداللطيف ابورجيلة.

في الوقت الذي خضع فيه الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية التي أقيمت في صالة الجيمانزيوم فيما خضع كريم بامبو لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل الكدمة التي تعرض لها يوم أمس في وجه القدم.

ويواصل الزمالك إستعداداته لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء القادم على ملعب إستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.