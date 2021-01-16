نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيف بروس يجري تغييرات خططية لإنقاذ نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس، عددا من الأسئلة عن الحالة المعنوية للاعبي فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلاً إنه ربما يضطر لإجراء بعض التغييرات الخططية والفنية من أجل وقف تراجع الأداء والنتائج.

ويحتل نيوكاسل المركز 15 بين فرق دوري إنجلترا العشرين، ولم يحقق أي فوز في 6 مباريات بعد هزيمته أمام فريق الذيل شيفيلد يونايتد في الأسبوع الماضي، بينما تتزايد الضغوط على المدرب بروس قبل المواجهة المقبلة الإثنين القادم، مع آرسنال اللندني، الذي يحتل المركز 11 في القائمة.

وقال بروس للصحافيين: "كنا في وضع يرثى له خلال هذه الليلة (في مباراة شيفيلد)، للأسف حدث هذا أكثر من مرة خلال وجودي هنا منذ 18 شهراً، ولم يكن هذا مناسباً للتحديات التي تنتظرنا، ربما الأمر يتعلق بالحالة المعنوية (للاعبين)".

وأضاف بروس: "نحن على أهبة الاستعداد الآن وسأفرض أسلوبي".

وأشار بروس إلى أن فريقه ربما يلجأ للعب بأربعة مدافعين بدلاً من 5 حالياً، وطالب اللاعبين بضرورة التأقلم على هذا التغيير.

وأردف بروس قائلاً: "تساهلت مع اللاعبين في السابق لكني سأفرض الطريقة التي أراها مناسبة، كمدرب في الدوري الممتاز لا يمكنني القبول بما حدث على أرض شيفيلد يونايتد".