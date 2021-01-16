نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى جونار أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه قادر على إحراج ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في القمة المنتظرة غدا الأحد.

وينفرد يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الملاحق المباشر قبل المواجهة المرتقبة بين العملاقين في ملعب أنفيلد غداً.

ويرجح سولشار فوز فريقه وتعزيز موقعه في الصدارة بالنظر إلى ما قدمه من أداء متميز أخيراً.

ولم يخسر فريق سولشار في 11 مباراة على مستوى الدوري الإنجليزي وخسر فقط 4 نقاط خلال هذه الفترة.

وقال سولشار للصحافيين أمس الجمعة: "تعرفون أن بوسعنا الفوز على أي فريق في أي وقت، ونحن نخوض هذه المباراة وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز إذا قدمنا أفضل ما لدينا، وهذا يمنحنا شعوراً جميلاً".

وأضاف المدرب النرويجي: "المباراة ستكون بمثابة اختبار فعلي لقدراتنا لأن مواجهة ليفربول في ملعبه من أكبر التحديات، فزنا بعدة مباريات قوية وأحرزنا بضعة أهداف في الوقت القاتل".

ولم يخسر ليفربول في ملعبه على مستوى الدوري منذ أبريل 2017 وسولشار يدرك حجم التحدي الذي يواجه فريقه بالنظر إلى أن يونايتد فاز مرة واحدة فقط على ليفربول في آخر 10 مواجهات جمعت بينهما.

وقال سولشار عن ذلك: "الفوز على ملعب أنفيلد يحتاج فعلاً إلى تقديم أفضل مستوى، لكننا الفريق المتحدي الذي يلاحق البطل والأمر يستمر طوال الموسم والكل يطمح للفوز عليه (ليفربول)".